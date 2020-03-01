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Ишимские медики обучили дальнобойщиков оказанию доврачебной помощи

Общество, 18:08 24 марта 2020

Областная больница №4 во ВКонтакте | Фото: Областная больница №4 во ВКонтакте

Около 30 водителей стали участниками акции "#Сбавьте скорость", которую провели сотрудники скорой медицинской помощи областной больницы №4 и ГИБДД Ишима на федеральной автодороге Тюмень – Омск, сообщает лечебное учреждение.

Врачи скорой помощи организовали мастер-класс по оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим в дорожных авариях. Не все умеют проводить ее правильно, а ведь неумело оказанная помощь может не только не помочь, но и навредить.

Медики наглядно продемонстрировали водителям правильное наложение шины при различных переломах и разъяснили, как нужно накладывать жгут при кровотечении.

По статистике, более 20% людей гибнет в ДТП из-за быстрой потери крови и не вовремя оказанной помощи по остановке кровотечения. При потере даже одного литра крови у взрослого человека возникает шок, который может закончиться плачевно.

Областная больница №4 во ВКонтакте | Фото: Областная больница №4 во ВКонтакте

Главное, к чему водителей призывали медики скорой, - не оставаться равнодушными к чужой трагедии, не проезжать мимо, а постараться помочь по возможности.

Автоинспекторы призвали водителей, следующих на дальние расстояния, чаще отдыхать, не пытаясь проехать большие расстояния без отдыха. Напомнили им об аварийно – опасных участках, призывая быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим, дистанцию и не выезжать на полосу встречного движения.

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# дальнобойщики , доврачебная помощь , областная больница № 4

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