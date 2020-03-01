Сотрудники ГИБДД задержали водителей с наркотиками

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области (архив) | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области (архив)

Жителя Тазовского района, подозреваемого в хранении и перевозке наркотических средств, задержали в Уватском районе, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль под управлением ямальца на 372 километре автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск. При личном досмотре пассажира обнаружили полиэтиленовый пакет с таблетками зеленого цвета. Согласно проведенной экспертизе, таблетки являются наркотическим препаратом, общей массой более одного грамма. 20-летний житель Тазовского района утверждает, что приобрел наркотическое вещество в Омске для личного употребления.

Также на стационарном посту ДПС был остановлен автомобиль под управлением 37-летнего жителя Горноправдинска. В ходе осмотра транспортного средства в кармане куртки водителя обнаружено более 150 гр. наркотического вещества. Задержанный признался, что ранее собрал растение и спрятал его в тайнике в Тобольском районе.

По данным фактам возбуждены уголовные дела.