Пять преподавателей магистратуры ТюмГУ получат гранты Фонда Потанина

| Фото: www.utmn.ru | Фото: www.utmn.ru

Пять преподавателей магистратуры Тюменского государственного университета получат до 500 тыс. рублей на реализацию образовательных проектов по итогам грантового конкурса стипендиальной программы Владимира Потанина.

ТюмГУ стал одним из лидеров по числу победителей - заявки на участие в конкурсе подали 52 преподавателя тюменского вуза и пять из них одержали победу.

Всего на грантовый конкурс 2019/20 года подано 804 заявки. По результатам экспертной оценки были определены 100 победителей из 59 вузов страны. Участники представили свои проекты в четырех номинациях: "Новая магистерская программа", "Новый учебный курс", "Новый учебный онлайн-курс", "Новые методы и технологии в обучении". Самыми популярными дисциплинами среди победителей конкурса в этом году стали: "Педагогика", "Лингвистика", "Юриспруденция" и "Инноватика".

"Сегодня к потанинскому сообществу присоединяются еще 100 человек – профессионалов, стремящихся к непрерывному саморазвитию, – отметила директор Благотворительного фонда Владимира Потанина Оксана Орачева. – По сравнению с прошлым годом появилось больше проектов, партнерами которых выступают предприятия. Эта тенденция говорит о том, что экспертиза вузов в формировании как "мягких", так и "твердых" навыков становится все более востребованной в индустрии и бизнесе. Наши победители уделяют большое внимание педагогическому дизайну и подготовке кадров для цифровой экономики. Причем это прослеживается не только в таких направлениях обучения, как образование, но и инноватика, экономика, менеджмент и информатика. Приходит осознание, что трансформация, прежде всего, начинается внутри самого вуза. Проекты победителей характеризует здоровый баланс между традиционной научной составляющей и подготовкой студентов для работы в реальных секторах экономики".

В связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением коронавируса (CoVid 2019), срок заключения договоров гранта продлен до 31 августа 2020.

С более подробной информацией о конкурсе, а также полным списком победителей можно ознакомиться по ссылке.