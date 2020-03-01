Тюменцы присоединились к марафону добра для сельских библиотек

| Фото: Добровольческое движение Тюменской области | Фото: Добровольческое движение Тюменской области

Более 150 книг собрали молодые активисты ОНФ в Тюменской области в рамках Всероссийской акции "Марафон добра для сельских библиотек", сообщает Добровольческое движение региона.

Акция стартовала в начале марта 2020 года, она направлена на пополнение фондов сельских библиотек и популяризацию чтения в российских регионах. Основной акцент сделан на книгах военной и патриотической тематики.

Присоединиться к мероприятию могут студенты вузов и ссузов, региональные и муниципальные органы власти, а также все желающие, готовые безвозмездно поделиться военной и патриотической литературой.

В Тюмени книги можно принести по следующим адресам: региональный исполком ОНФ в Тюменской области (ул. Ленина, 69), Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса (ул. Мельникайте, 76), Тюменский колледж цифровых и педагогических технологий (ул. Минская, 45), опорный центр инклюзивного волонтерства ТОО ВОИ (ул. 50 лет Октября, 84/2).

Подробнее об акции можно узнать здесь.