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Лучшие автошколы выбрали в Тюменской области

Общество, 19:14 24 марта 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Учебный комбинат "Автомобилист" с. Исетское занял первое место в номинации "Лидер подготовки категории В" конкурса на звание "Лучшая автошкола Тюменской области". Об этом сообщает областной департамент образования и науки.

Второе место получило ярковское отделение Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства. На третьем - ООО "Вира" из с. Викулово.

Всего в конкурсную комиссию поступили заявки от 20 организаций, осуществляющих подготовку и переподготовку водителей.

В номинации "Лидер многопрофильной автоподготовки" первое место занял учебно-производственный комбинат "Автомобилист"" (Тюмень), второе - Голышмановский агропедагогический колледж, на третьем - ООО "Южный Сокол" с. Абатское.

Звание "Лидер автоподготовки среди автошкол, расположенных в сельской местности" - получило отделение в с. Казанское Ишимского многопрофильного техникума.

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# автошколы , конкурсы

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