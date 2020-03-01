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Новую стоматологическую установку получили медики Нижней Тавды

Общество, 17:29 25 марта 2020

областной больницы № 15 Нижней Тавды | Фото: областной больницы № 15 Нижней Тавды

Новую стоматологическую установку QL2028 Pragmatic получили медики взрослой поликлиники областной больницы № 15 Нижней Тавды, сообщает пресс-служба медучреждения.

Ведущие клиники Европы, Америки и Азии закупают такие установки. Теперь она появилась и в Нижней Тавде. Новая модификация установки отличается приятным бонусом – кресло пациента стало шире и удобней. Увеличился и стол врача, стало больше места для размещения инструментов, появились светодиодный сенсорный светильник и многофункциональная педаль.

"Все эти мелочи делают работу врача более комфортной и позволяют меньше уставать. А значит, напрямую влияют на качество оказываемой пациенту помощи", – говорит стоматолог Наталья Симонова.

Стоматологические услуги в Нижней Тавде востребованы, отмечает заведующая взрослой поликлиникой Екатерина Клинкова. "Возможностью вылечить зубы по полису ОМС каждый год пользуются больше четырех с половиной тысяч пациентов. И новое современное оборудование позволит сделать процесс еще более комфортным, быстрым и безболезненным", - отметила она.

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# больница , Нижняя Тавда , стоматология , установка

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