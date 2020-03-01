Четыре компании стали резидентами тюменского технопарка

| Фото: пресс-служба Тюменского технопарка | Фото: пресс-служба Тюменского технопарка

Четыре малых технологических компании стали новыми резидентами Тюменского технопарка. Соответствующее решение было принято на заседании экспертного совета, которое прошло в дистанционном режиме, сообщает пресс-служба Тюменского технопарка.

Всего на суд экспертов было выдвинуто девять проектов в четырех направлениях: агробиотехнологии, инженерия и нефтегазовый сервис, информационные технологии, а также новые материалы. По результатам экспертной оценки резидентами стали четыре из них.

ООО "Эврика Агро" планирует создать серию гуминовых агрохимикатов на основе безотходной переработки торфа. Новые удобрения будут способны повышать урожайность культур и снижать негативное действие пестицидов.

ООО НИИ Биотехнологии "Митокей" будет заниматься разработкой фармацевтической субстанции "Вакцина от старости", которая может выступать основой для ряда продуктов, применяемых для регенерации, продления активной жизни и функционирования клеток организма. В настоящее время проект выходит на стадию коммерциализации и проведения клинических исследований.

Платформу для создания чатботов с искусственным интеллектом будет развивать ООО "Чатми Аи". Компания планирует разработать программное решение, в котором с помощью удобного графического конструктора можно создавать, тестировать и изменять чат-ботов любой сложности, не имея навыков программирования.

ООО "ФЕРРМЕ ГРУПП" стало резидентом с проектом разработки нанотехнологии производства высокодисперсных железосодержащих порошков из техногенных отходов станций водоподготовки подземных вод. Материалы из таких порошков широко применяются в современной промышленности и быту, на их основе создаются краски для принтеров, расходные материалы для 3D-печати.

По мнению председателя экспертного совета Александра Тарасенко, уровень представляемых проектов существенно вырос. С одной стороны команды проектов стали более профессиональными, с другой – строже стали требования технопарка и экспертов. Изменилась сама процедура – совместно с сотрудниками бизнес-инкубатора были разработаны новые правила презентации и предоставления документов.

"Фокус экспертизы также претерпел изменения. Выросла степень доверия к IT- стартапам. Многие эксперты являются выходцами из академической среды, для нас важна научная составляющая проекта. IT-разработка же не всегда имеет научное обоснование, чаще она - прикладной инструмент, но анализируя то, как развиваются такие проекты, мы свой подход скорректировали", – рассказал Александр Тарасенко.