Тюменская область достигла целевого показателя проекта "Безопасность дорожного движения"

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Реализуемые мероприятия в Тюменской области в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" привели к снижению смертности и достижению целевого показателя федерального проекта "Безопасность дорожного движения". Такая информация прозвучала на координационном совещании по обеспечению правопорядка в Тюменской области 25 марта.

Областное управление МВД России представило информацию о состоянии законности при реализации в Тюменской области национальных проектов. В текущем году эта работа продолжается.

Особое внимание УМВД направлено на обеспечение безопасности граждан региона. По итогам 2019 года удалось стабилизировать обстановку в общественных местах, где отмечается снижение количества совершенных преступлений (-1,8%) и на улицах (-6,9%). Принятые меры профилактики позволили сократить количество убийств, грабежей, угонов, вымогательств, краж из квартир, а также хулиганств.

Участники заседания ознакомились с принимаемыми в регионе мерами по противодействию рецидивной (повторной) преступности и мероприятиями, направленными на социальную адаптацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы.

По итогам координационного совещания будет подготовлен протокол комплексных мер по обеспечению правопорядка в Тюменской области.