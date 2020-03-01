  • 25 марта 202025.03.2020среда
  • USD78,8493
    EUR85,4253
  • В Тюмени 0..-2 С 6 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменская область достигла целевого показателя проекта "Безопасность дорожного движения"

Политика, 17:05 25 марта 2020

admtyumen.ru

Реализуемые мероприятия в Тюменской области в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" привели к снижению смертности и достижению целевого показателя федерального проекта "Безопасность дорожного движения". Такая информация прозвучала на координационном совещании по обеспечению правопорядка в Тюменской области 25 марта.

Областное управление МВД России представило информацию о состоянии законности при реализации в Тюменской области национальных проектов. В текущем году эта работа продолжается.

Особое внимание УМВД направлено на обеспечение безопасности граждан региона. По итогам 2019 года удалось стабилизировать обстановку в общественных местах, где отмечается снижение количества совершенных преступлений (-1,8%) и на улицах (-6,9%). Принятые меры профилактики позволили сократить количество убийств, грабежей, угонов, вымогательств, краж из квартир, а также хулиганств.

Участники заседания ознакомились с принимаемыми в регионе мерами по противодействию рецидивной (повторной) преступности и мероприятиями, направленными на социальную адаптацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы.

По итогам координационного совещания будет подготовлен протокол комплексных мер по обеспечению правопорядка в Тюменской области.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# национальный проект Безопасные и качественные дороги

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:05 25.03.2020Тюменская область достигла целевого показателя проекта "Безопасность дорожного движения"
16:39 25.03.2020Ситуация с коронавирусом в Тюменской области - стабильная, сообщила замгубернатора
16:11 25.03.2020Ольга Кузнечевских: врачи следят за состоянием двух заболевших коронавирусом тюменцев
15:27 25.03.2020В Госдуме рассказали, как будут наказывать за фейковые новости о коронавирусе