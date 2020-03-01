Агентство стратегических инициатив проводит конкурс умных решений по борьбе с коронавирусом

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Конкурс "Смарт.Эволюция", цель которого – собрать эффективные решения по борьбе с коронавирусом и его последствиями, а также по адаптации жизни людей к условиям эпидемии, объявило федеральное Агентство стратегических инициатив.

Призовой фонд конкурса составляет 2,9 млн рублей. Лучшие практики пополнят платформу "Смартека" и будут доступны для изучения и последующего применения, сообщается на официальном сайте АСИ.

"Сейчас, когда многие регионы и даже страны вынуждены закрыться ради своей безопасности, время собрать наилучшие решения и открыть к ним свободный доступ. Возможно, обычные граждане не могут в одночасье решить какую-то глобальную проблему всей страны, но у них есть шанс улучшить жизнь людей отдельного района или экологическую ситуацию в небольшом городе, помочь развитию туризма или показать, как надо помогать старикам и детям", - отметила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

Участником конкурса может стать любой житель страны, который реализовал свою идею по решению той или иной социально-экономической задачи. Для авторов практик предусмотрены три номинации.

"Смарт.АнтиВирус" - для выявления решений или рабочих методик по адаптации жизни людей к условиям эпидемии, а также по локализации распространения и ликвидации последствий эпидемии коронавируса. Принимаются проекты по оказанию медпомощи, организации удаленной работы или обучения, поддержка промышленности и бизнеса, IT-решения и другие. Победитель в этой номинации получит полмиллиона рублей.

В номинацию "Смарт.Дело" попадут апробированные практики или инициативы с измеримым результатом, которые смогло улучшить жизнь людей, решить актуальную задачу, а также имеют потенциал к внедрению в других регионах.

"Смарт.Глобал" направлена на поиск эффективных решений, актуальных для России и реализованных на территории других стран.

Победитель еще одной номинации – "Смарт.Признание" - будет выбран по итогам голосования пользователями платформы "Смартека".

Еще одна спецноминация предусмотрена для журналистов и блогеров - "Смарт.Медиа". Участникам предстоит показать, как та или иная практика отразилась на жизни людей, или обозначить решение, которое может появиться на платформе.

Для участия в конкурсе необходимо пройти по ссылке.