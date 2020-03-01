Пожилые жители Тюменской области получат выплату по карантину

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Выплату разовой адресной социальной помощи в размере 2 тыс. рублей получат пожилые жители Тюменской области и люди с хроническими заболеваниями, соблюдающие режим самоизоляции. Губернатор Александр Моор 26 марта внес ряд дополнений в постановление от 17.03.2020г. № 120-п. Особый акцент сделан на мерах по профилактике коронавирусной инфекции среди старшего поколения.

С 28 марта по 10 апреля гражданам в возрасте старше 65 лет, а также людям, имеющим хронические заболевания, необходимо обеспечить режим самоизоляции по месту проживания.

Организациям, предоставляющим жилищно-коммунальные услуги и услуги связи обеспечить неприменение мер ответственности за несвоевременное исполнение обязательств по оплате за жилое помещение этой категории граждан.

Ввести во всех медицинских организациях стационарного типа вне зависимости от организационно-правовой формы строгий противоэпидемический режим.

Приостановить проведение плановой диспансеризации населения, профилактических медицинских осмотров во всех медицинских организациях независимо от организационно-правовой формы собственности.

Приостановить предоставление государственных и муниципальных услуг, доступных для получения в электронном виде в помещениях МФЦ Тюменской области, организовав предоставление таких услуг исключительно по предварительной записи.

Приостановить работу территориально обособленных структурных подразделений ГАУ ТО "МФЦ", за исключением территориально обособленных структурных подразделений в р.п. Богандинский, р.п. Боровский, р.п. Винзили, п.Каскара, п. Демьянка, п.Туртас.

Органам местного самоуправления, департаменту образования и науки Тюменской области, руководителям общеобразовательных организаций, финансируемых из областного и (или)местных бюджетов, обеспечить с 30 марта по 10 апреля 2020 года выдачу продуктовых наборов обучающимся из малообеспеченных семей и (или) получивших государственную социальную помощь, а также обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.

Полная версия постановления от 26 марта 2020 года №139-п здесь.