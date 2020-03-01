Геннадий Чеботарев призвал тюменцев проявить благоразумие и ответственность

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Далее в сюжете Названы хронические заболевания, с которыми жители Тюменской области должны самоизолироваться

Жители Тюменской области должны проявить благоразумие и ответственность в сложившейся ситуации, связанной с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.

Об этом в беседе с корреспондентом ИА "Тюменская линия" сказал председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев. Сам он уже неделю находится на самоизоляции и работает дистанционно.

"Я чувствую ответственность и уверен, что поступаю правильно. Уже неделю нахожусь дома на самоизоляции, веду работу со студентами университета, они выполняют мои задания, я их проверяю. Кроме того, дистанционно взаимодействуем с членами общественной палаты, ежедневно обсуждаем планы работы, вопросы формирования постоянных комиссий. Жизнь-то не закончилась, она продолжается в активном режиме", - рассказал Геннадий Чеботарев.

Он подчеркнул, что сейчас всем жителям региона и страны важно прислушаться к данным рекомендациям, позаботиться о собственном здоровье, и не подвергать опасности своих родных и близких. Важно чувствовать ответственность и соблюдать все меры предосторожности.

"Нахождение дома обуславливает очень много интересных занятий – можно книги читать, спортом заниматься, поддерживать связь со своими родственниками. Не думаю, что мы будем чувствовать себя оторванными от жизни. Жизнь продолжается и мы верим в то, что вернутся лучшие времена, когда мы будем собираться вместе по поводу разных счастливых событий", - добавил Геннадий Чеботарев.

Напомним, что губернатор Тюменской области Александр Моор подписал постановление, в соответствии с которым с 28 марта по 10 апреля для всех людей старше 65 лет, а также для людей, имеющих хронические заболевания, вводится режим самоизоляции.

Любовь Голышева