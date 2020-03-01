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Названы хронические заболевания, с которыми жители Тюменской области должны самоизолироваться

Губернатор, 14:14 26 марта 2020

www.mos.ru | Фото: www.mos.ru

Перечень хронических заболеваний опубликован в приложении к постановлению правительства Тюменской области о самоизоляции пожилых жителей региона и людей с хроническими заболеваниями.

В перечень вошли болезни эндокринной системы, болезни органов дыхания, системы кровообращения, мочеполовой системы, наличие трансплантированных органов и тканей, злокачественные новообразования, а также острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы. С документом можно ознакомиться здесь.

Напомним, режим самоизоляции вводится в регионе с 28 марта по 10 апреля для всех людей старше 65 лет, а также для людей, имеющих хронические заболевания.

Полная версия постановления от 26 марта 2020 года №139-п здесь.

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# Александр Моор , коронавирус , самоизоляция

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