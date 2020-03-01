Уральца осудят за резню в тюменской деревне

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Мужчину, обвиняемого в убийстве брата и покушении на убийство двух коллег, осудят в Тюменском районе, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.

В январе 2020 года 33-летний житель Свердловской области и потерпевшие распивали алкоголь в столовой на территории предприятия по заготовке и переработке леса в д. Пышминка. Между обвиняемым и одним из работников произошел конфликт. Злоумышленник кухонным ножом нанес оппоненту несколько ударов по телу. Брат обвиняемого попытался успокоить родственника, но получил удар ножом в грудь, от которого скончался. Злоумышленник порезал ножом третьего потерпевшего, после чего был задержан сотрудниками полиции.

Уголовное дело направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд.