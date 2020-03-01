Добавить клетчатку и убрать из рациона фастфуд - советы для работников на удаленке

| Фото: mcx.ru | Фото: mcx.ru

Отказаться от фастфуда в пользу клетчатки советуют эксперты Роскачества людям, которые перешли на удаленный режим работы.

Убрать из рациона пиццу, бургеры, картошку, чипсы, соленые орешки и остальные вредные продукты рекомендует нутрициолог, клинический психолог-диетолог, член союза Национальной ассоциации клинического питания Анна Ивашкевич.

Она советует минимизировать алкоголь – один из самых калорийных продуктов - после употребления которого с трудом контролируется объем съеденного.

Следует ограничить жирное и жареное и перейти на употребление птицы, кролика, рыбы, творога, яиц. Большинство блюд лучше отваривать, запекать или готовить на пару.

Употребление жиров нужно контролировать, но не отказываться от них полностью: они помогают укрепить и защитить организм. При сокращенной двигательной активности их необходимо употреблять из расчета 1 г жира на 1 кг вашего веса (авокадо, рыба, минимальное количество орехов, сливочное или растительное масло).

Для метаболизма и пищеварения важно добавлять больше клетчатки – злаки, овощи и фрукты.

Рекомендуется выпивать три стакана чистой питьевой воды (можно с добавлением лимона), помимо других напитков. Можно сделать брусничный или клюквенный морс, заварить шиповник.

Печенье, орешки, сухофрукты и конфеты лучше заменить на свежие овощи или фрукты – морковь, яблоко, огурец, перец, которые можно нарезать соломкой и есть как снеки.

Специалисты рекомендуют рассчитать индекса массы тела (ИМТ) по формуле: свой вес в килограммах разделить на свой рост в метрах, возведенный в квадрат. Как рассчитать величину основного обмена (ВОО) можно по формуле Миффлина – Сан Жеора можно узнать здесь.

| Фото: rskrf.ru | Фото: rskrf.ru

Специалисты также советуют больше двигаться.