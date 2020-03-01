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Губернатор выразил соболезнования в связи с кончиной Геннадия Богомякова

Губернатор, 13:52 26 марта 2020

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Соболезнование в связи с кончиной Геннадия Павловича Богомякова выразил губернатор Тюменской области Александр Моор. В своих официальных аккаунтах ВКонтакте, Одноклассники и Instagram глава региона написал, что для всех жителей - это огромная утрата.

" Ушел из жизни Геннадий Павлович Богомяков. Он руководил Тюменской областью 17 лет, с 1973 по 1990 годы, был человеком-эпохой. Я имел возможность общаться с ним, когда был главой Тюмени. Всегда поражала его энергия. Таких людей - единицы. Думаю, другой бы и не справился с теми задачами. За спиной у него был колоссальный и неординарный управленческий опыт. Многое бы отдал, чтобы поработать в его команде", - написал он.

Геннадий Павлович скончался в возрасте 89 лет. Глава региона выразил соболезнования родным и близким.

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# Александр Моор , Геннадий Богомяков

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