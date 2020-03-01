Самым результативным защитником "Рубина" стал Константин Фаст

| Фото: ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Самым результативным защитником сезона в тюменском "Рубин" стал Константин Фаст, сообщает пресс-служба клуба.

Опытный игрок провел самый результативный сезон в карьере. В его активе – 19 очков (6+13). Фаст сыграл 46 поединков.

Георгий Бердюков в команду пришел уже после старта регулярного чемпионата. За 26 матчей он набрал 13 баллов (3+10). Еще пять Георгий заработал в плей-офф. Всего он заработал 18 очков за 36 матчей. Столько же баллов оказалось у Станислава Калашникова. За 52 матча он забросил пять шайб и отдал 13 результативных передач.

Рубеж в десять набранных очков преодолели также Виталий Зотов (5+9), Евгений Петриков (6+6), Дмитрий Лютов (2+10) и Александр Федотов (3+7). Всего защитники "Рубина" набрали 114 очков (33+81).