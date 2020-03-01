В Тюмени установят мемориал труженикам сельского хозяйства Западной Сибири

| Фото: региональное отделение партии «Единая Россия» | Фото: региональное отделение партии «Единая Россия»

Мемориал труженикам сельского хозяйства Западной Сибири установят в Тюмени к 9 Мая. Об этом рассказал депутат Государственной Думы Иван Квитка в ходе осмотра творческой мастерской, где художники-скульпторы изготавливают памятник, сообщает пресс-служба регионального отделения партии "Единая Россия".

По словам депутата, с инициативой увековечить память о подвиге тружеников сельского хозяйства Западной Сибири в годы Великой Отечественной обратились представители ветеранских общественных организаций. Узнав об этом проекте, губернатор Тюменской области Александр Моор поддержал его и принял решение о строительстве памятника.

"Сейчас все работы по возведению мемориала подходят к завершению. Монументальная композиция должна быть готова к 9 Мая. Творческая группа работает буквально на пределе. Весь свой талант и опыт художники-скульпторы вложили в это произведение искусства. На площадке у Государственного аграрного университета Северного Зауралья, где будет размещен мемориал, построен фундамент, осталось провести озеленение и благоустройство территории", – отметил Квитка.

Руководитель группы скульпторов Владимир Смирнов рассказал об этапах по созданию макета памятника. "Важно было передать через скульптурную композицию значимость подвига сельских тружеников, которые ради мирного будущего страны работали день и ночь, восстанавливали народное хозяйство и в послевоенное время. Были жаркие дискуссии по выбору эскиза мемориала и материалов, из которых он должен быть изготовлен, но всегда чувствовалась заинтересованность всех участников проекта", – добавил он.

По словам Ивана Квитки, в связи с эпидемиологической ситуацией, возможно, будет перенесена дата торжественного открытия, но памятник будет готов к обозначенным срокам.

"Жители Тюменской области смогут посмотреть на это произведение искусства, созданное тюменскими мастерами, почтить память своих земляков, тружеников сельского хозяйства, которые в годы Великой Отечественной войны внесли ценнейший вклад в общую победу", – подчеркнул депутат.