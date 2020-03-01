Кондитерский цех в Аромашево открыл местный предприниматель

| Фото: инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: инвестиционное агентство Тюменской области

Кондитерское производство наладил в Аромашево местный предприниматель Алексей Костин, сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

Алексей Костин за свой счет построил кондитерский цех, где выпекается более 30 наименований продукции. Также предприниматель открыл свой фирменный магазин.

Свою деятельность в качестве индивидуального предпринимателя Алексей Костин начал в 1998 году. Предприниматель приобрел небольшой павильон для торговли продовольственными товарами, через некоторое время арендовал другое пустующее здание, и открыл магазин смешанных товаров.

К началу 2002 года он открыл сеть магазинов на территориях трех сельских поселений- Кротовской, Новоберезовской, Малоскарединской, где проживает население общей численностью 2 тыс. 336 человек. Сегодня предприниматель регулярно доставляет товары первой необходимости для населения самых отдаленных деревень.

С 2002 года у Алексея Костина функционирует цех по производству хлебобулочных изделий. Это единственное предприятие на территориях трех сельских поселений, которое снабжает хлебобулочной продукцией. Хлеб поставляется в 41 торговое предприятие и учреждение социальной сферы. Позже предприниматель открыл еще одну пекарю в с. Аромашево.

"Пример Алексея Костина показателен, ему удалось создать значительное количество рабочих мест для территории, обеспечить продуктами отдаленные деревни. При этом он не стоит на месте, а развивается, демонстрируя положительную динамику", - говорит куратор проекта "Год сельского предпринимательства", советник губернатора Тюменской области Ольга Езикеева.