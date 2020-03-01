Более четырехсот звонков от тюменцев поступило на телефон консультационного пункта

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 400 звонков поступило от тюменцев на круглосуточный телефон горячей линии консультационного пункта для одиноких пожилых людей, инвалидов и матерей-одиночек с детьми до трех лет.

Как сообщила исполняющая обязанности директора Областного геронтологического центра Светлана Малахова, чаще всего звонят одинокие и одиноко проживающие пожилые люди, неполные семьи, граждане, которые находятся на самоизоляции. Есть и те, у кого возникают вопросы по сложившейся ситуации и они хотели бы получить разъяснения.

"Одинокие люди в основном обращаются по вопросам доставки продуктов питания, лекарственных препаратов, поскольку им рассчитывать сегодня не на кого, их поддерживают социальные службы и наши волонтеры. Кроме этого обращаются и люди, которые находятся в психологическом дискомфорте, они тоже получают поддержку и разъяснения, касающиеся различных постановлений правительства", - рассказала она.

В последние дни много возросло количество вопросов, связанных с введением режима самоизоляции, выплатой единовременной помощи пожилым людям.

Напомним, пункт организовали с 19 марта областной департамент социального развития и региональное отделение ОНФ в связи с введением профилактических мероприятий по коронавирусной инфекции.

Базируется консультационный пункт в нескольких социальных учреждениях – это Областной геронтологический центр, региональный центр "Семья", областной центр реабилитации инвалидов, и центр мер социальной поддержки. Светлана Малахова подчеркнула, что в случае необходимости, возможно создание дополнительных мест.

Руководитель регионального центра "Семья" Елена Перминова рассказала о том, что за последние сутки, 27 марта, количество звонков достигало 30 в минуту. Помимо ответов на вопросы, касающиеся завяленных государством мер социальной поддержки, операторы оказывают психологическую помощь.

"Тюменцы звонят и обращаются с самыми разными вопросами. Кто-то опасается ездить в общественном транспорте, кто-то рассказывает о приезде родственников из-за рубежа. Люди встревожены, поэтому наши операторы, а это профессиональные психологи, оказывают им необходимую поддержку", - рассказала Елена Перминова.

Работают операторы круглосуточно в две смены – 15 человек днем, и 8 – ночью. Одновременно консультационный центр может принимать до 30 звонков в минуту.

Номер телефона консультационного пункта для одиноких пожилых людей, инвалидов и матерей-одиночек с детьми до трех лет: 8-800-201-41-41. Звонки принимаются ежедневно в круглосуточном режиме.

Любовь Голышева