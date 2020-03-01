Жителям Тюменской области субсидии и пособия во время пандемии продлят автоматически

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Центр обеспечения мер социальной поддержки, областной центр реабилитации инвалидов и территориальные комплексные центры социального обслуживания населения Тюменской области приостанавливают прием граждан с 30 марта по 3 апреля 2020 года. В связи с этим действующие меры соцподдержки, выплаты пособий, субсидий и льгот продлятся автоматически на шесть месяцев без дополнительного обращения в инстанции и сбора справок.

С 6 апреля 2020 года личный прием граждан будет только по предварительной записи и только по тем услугам, которые невозможно получить в электронном виде. Результаты и готовые документы можно будет получить в рабочие дни также по предварительной записи.

Гражданам, которые получают услугу впервые, нужно обратиться для подачи заявления и документов в ограниченном режиме.

Контакты для записи на прием:

1. МАУ "Комплексный центр социального обслуживания населения "Милосердие" Абатского района" т. (34556) 52-0-65 Абатский район, с. Абатское, ул. Краснофлотская, д. 12

2. МАУ "Комплексный центр социального обслуживания населения Армизонского района" т. (34547) 2-33-52 (34547)2-42-21 Армизонский район, с. Армизонское, ул. Рабочая, д. 20

3. АУ "Аромашевский комплексный центр социального обслуживания населения" т. (34545) 2-25-01 Аромашевский район, с. Аромашево, ул. Октябрьская, д. 9, стр.1, пом.2

4. АУ "Комплексный центр социального обслуживания населения Бердюжского муниципального района" т. (34554) 2-28-64 Бердюжский район, с. Бердюжье, ул. Кирова, 18

5. МАУ "Комплексный центр социального обслуживания населения Вагайского района" т. (34539) 2-36-44 Вагайский район, с. Вагай, ул. Ленина, д. 6

6. МАУ "Комплексный центр социального обслуживания населения Викуловского района" т. (34557) 2-38-73 Викуловский район, с. Викулово, ул. Ленина, д. 2

7. МАУ "Комплексный центр социального обслуживания населения Голышмановского района" т. (34546) 2-55-12 Голышмановский район, п. Голышманово, ул. Ленина, д. 5

8. Автономное учреждение муниципального образования Заводоуковский городской округ "Комплексный центр социального обслуживания населения" т. (34542) 2-16-59 г. Заводоуковск, ул. Полевая, 49

9. АУ "Комплексный центр социального обслуживания населения "Забота" Исетского муниципального района" т. (34537) 2-17-67 Исетский район, с. Исетское, ул. Кирова, д. 31

10. АУ "Ишимский городской центр социального обслуживания населения "Забота" т. (34551) 7-42-61 г. Ишим, пл. Привокзальная, 29

11. МАУ "Комплексный центр социального обслуживания населения Ишимского района" т. (34551) 5-13-34 г. Ишим, ул. Ленина, д. 48

12. МАУ "Комплексный центр социального обслуживания населения Казанского района" т. (34553) 4-12-35 Казанский район, с. Казанское, ул. Ишимская, д. 31а

13. МАУ "Комплексный центр социального обслуживания населения "Тавда" т. (34533) 2-42-81 Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. 8 Марта, д. 3а

14. МАУ "Центр социального обслуживания населения Омутинского района" т. (34544) 3-17-90 Омутинский район, с. Омутинское, ул. Советская, д. 126

15. МАУ "Комплексный центр социального обслуживания населения "Виктория" Сладковского района" т. (34555) 2-30-40 Сладковский район с. Сладково, ул. Ленина, д. 104а

16. МАУ "Комплексный центр социального обслуживания населения Сорокинского района"

т. (34550) 2-23-04 Сорокинский район, с. Б. Сорокино, ул. Ленина, д. 57

17 МАУ "Центр социального обслуживания населения" г. Тобольск т. (3456) 24-12-00 г.Тобольск, 4 мкр, д. 48

18. МАУ "Комплексный центр социального обслуживания населения Тобольского района", т. (3456) 22-22-32 г. Тобольск, ул. Семакова, д. 41

19. АУТО "Комплексный центр социального обслуживания населения Тюменского района"

т. (3452) 76-40-02 Тюменский район, п. Московский, ул. Озерная, д. 7

20 АУ "Комплексный центр социального обслуживания населения Уватского муниципального района" т. (34561) 2-16-37 Уватский район, с. Уват, Советская, д. 7

21. АУ Упоровского муниципального района "Комплексный центр социального обслуживания

населения", т. (34541) 3-16-95 Упоровский район, с. Упорово, ул. Крупской, д. 38

22. АУ "Комплексный центр социального обслуживания населения Юргинского муниципального района" т. (34543) 2-42-60 с. Юргинское, ул. Центральная, д. 49

23. МАУ г. Ялуторовска "Ялуторовский комплексный центр социального обслуживания населения" т. (34535) 3-31-36 г. Ялуторовск, ул. Красноармейская, д. 40

24. МАУ "Комплексный центр социального обслуживания населения Ялуторовского района", т. (34535) 2-04-55 г. Ялуторовск, ул. Тюменская, д. 23

25. МАУ "Комплексный центр социального обслуживания населения Ярковского района" т. (34531) 2-51-07 Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина, д. 71, стр.2