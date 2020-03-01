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В Роструде рассказали о порядке перехода на электронные трудовые книжки

Общество, 15:15 29 марта 2020

2017god.com | Фото: 2017god.com

Работники, принявшие решение перейти на электронную трудовую книжку, не смогут вернуться к ее ведению в бумажном виде.

Об этом сообщил заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.

"Для работодателя, согласившегося принять обратно трудовую книжку возникают риски, связанные с признанием записи недействительной, необходимостью изменения кадровых документов, корректировке отчетов в ПФР", - объяснил Иван Шкловец, посоветовав работодателям предупреждать об этом работников заранее.

Это правило не будет распространяться на тех, кто изначально отказался от электронной трудовой книжки. Таким образом, работник, изначально выбравший ведение документа в бумажном виде, впоследствии может изменить свое решение и перейти к электронному формату.

Закон о введении электронных трудовых книжек вступил в силу с 1 января. Согласно новый правилам, до 1 июля 2020 года все работодатели должны будут письменно проинформировать сотрудников о возможности сделать выбор: оставить трудовую в бумажной форме или перейти на электронную. Соответствующее заявление работник должен будет написать с 1 июля до 31 декабря, сообщает РИА Новости.

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