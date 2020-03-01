На улицах Тюмени завершаются работы по санитарной обрезке деревьев

| Фото: Тюмень - наш дом ВКонтакте | Фото: Тюмень - наш дом ВКонтакте

Работы по санитарной обрезке деревьев на территории Тюмени должны быть завершены 31 марта. Проводятся они в холодное время года, когда в дереве нет сокодвижения, сообщает администрация города.

На ул. 50 лет Октября в районе дома № 21а процесс обрезки подходит к концу. Подрядчик уже облагородил деревья, осталось только вывезти срезанные ветки и убрать территорию после работ.

Как отметил директор департамента городского хозяйства Тюмени Семён Тегенцев, большое внимание в Тюмени уделяется и содержанию зеленых насаждений. В 2020 году эти работы проводятся масштабно.

"Тюменцы видят, как преобразилась, например, улица 50 лет Октября: здесь была проведена омолаживающая, санитарная и формовочная обрезки практически на всем протяжении улицы. Работу подрядчика жестко контролируют. Специалисты ЛесПаркХоза занимаются этим с самого начала работ. Они могут оценить правильность выбора технологии, сам процесс, а также те ли деревья подвергаются процедуре обрезки", - рассказал он.

Помогают в вопросах мониторинга и жители, которые не только благоустраивают свои придомовые территории, высаживают молодые кустарники, разбивают цветники, но и сообщают о фактах незаконного сноса зеленых насаждений.

Так, только на перекрестке улиц Максима Горького и 50 лет Октября, начиная с ноября 2019 года, зафиксировано пять фактов незаконного сноса деревьев. Ущерб составил около 4,5 млн рублей. По каждому из этих фактов направлены соответствующие заявления в правоохранительные органы, возбуждено несколько уголовных дел.

Напомним, сообщать о подобных случаях можно в правоохранительные органы либо в Центр информирования населения администрации города по телефону 45-15-20.