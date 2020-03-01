Более трех с половиной тысяч звонков поступило на горячую линию Минпросвещения

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3 тыс. 590 звонков от педагогов и родителей поступило на горячую линию Минпросвещения России по организации в школах дистанционного обучения в период нерабочих дней с 18 по 29 марта, сообщает пресс-служба Министерства.

299 звонков из 67 регионов зафиксировано за выходные 28-29 марта.

66 % от общего количества составляют обращения от родителей. Они спрашивают об особенностях организации образовательного процесса в период дистанционного обучения, о дежурных группах в школах и работе детских садов, а также уточняют порядок прохождения промежуточной аттестации учащихся.

Около 30% обращений связано с функционированием электронных ресурсов, в том числе платформы "Российская электронная школа". Родителей и педагогов консультируют специалисты и разработчики РЭШ: они дают исчерпывающие ответы на все технические и методические вопросы.

Напомним, что горячая линия для учителей и родителей по организации в школах дистанционного обучения в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации работает круглосуточно, телефон: +7 (800) 200-91-85.