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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Дармарка переходит на удаленный режим работы

Общество, 15:39 31 марта 2020

Тюменская дармарка | Фото: Тюменская дармарка

Благотворительный проект "Тюменская Дармарка: программа развития неденежной благотворительности" приостановит прием, выдачу, обработку и сортировку вещей до 3 апреля, сообщают организаторы.

Узнать актуальную информацию и посмотреть каталог вещей можно в удаленном режиме на официальном сайте проекта.

После окончания действия мер для профилактики распространения коронавирусной инфекции в Тюменской области главный пункт приема и выдачи вещевых пожертвований продолжит работу в полном объеме в новом помещении по адресу г. Тюмень, ул. Ямская, д. 71а (район "Дома Обороны").

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# благотворительность , коронавирус , Тюменская дармарка

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