Подать заявление на заключение брака можно только онлайн

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Личный прием граждан приостановлен в комитете ЗАГС Тюмени с 28 марта по 10 апреля, сообщает городской комитет записи актов гражданского состояния.

Горожане могут обращаться по телефону в Тюмени 8 (3452) 68-36-07, также на адрес электронной почты: zags@tyumen-city.ru или почтовым отправлением (625026, Тюмень, ул. Малыгина, 85).

Подать заявление о заключении брака можно через единый портал государственных и муниципальных услуг. Регистрация смерти осуществляется в комитете при личном обращении заявителя. Регистрации рождения проводится в медицинских учреждениях при личном обращении заявителя. Торжественное чествование юбиляров супружеской жизни приостановлено.

Телефоны комитета загс администрации города Тюмени: 68-36-07, 68-36-10, 68-36-05, 68-36-09 и 68-36-12.