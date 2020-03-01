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Подать заявление на заключение брака можно только онлайн

Общество, 19:32 30 марта 2020

Тюмень-наш дом во Вконтакте | Фото: Тюмень-наш дом во Вконтакте

Личный прием граждан приостановлен в комитете ЗАГС Тюмени с 28 марта по 10 апреля, сообщает городской комитет записи актов гражданского состояния.

Горожане могут обращаться по телефону в Тюмени 8 (3452) 68-36-07, также на адрес электронной почты: zags@tyumen-city.ru или почтовым отправлением (625026, Тюмень, ул. Малыгина, 85).

Подать заявление о заключении брака можно через единый портал государственных и муниципальных услуг. Регистрация смерти осуществляется в комитете при личном обращении заявителя. Регистрации рождения проводится в медицинских учреждениях при личном обращении заявителя. Торжественное чествование юбиляров супружеской жизни приостановлено.

Телефоны комитета загс администрации города Тюмени: 68-36-07, 68-36-10, 68-36-05, 68-36-09 и 68-36-12.

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# ЗАГС , заявление , онлайн

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