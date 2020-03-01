Началось онлайн-голосование за работы на фестивале "Стежки-дорожки"

| Фото: Лоскутный фестиваль "Стежки-дорожки" во ВКонтакте (архив) | Фото: Лоскутный фестиваль "Стежки-дорожки" во ВКонтакте (архив)

Тюменцам предлагают проголосовать за участников фестиваля лоскутного шитья "Стежки-дорожки".

Напомним, фестиваль открылся в ДНК "Строитель" 6 марта. Свои изделия, выполненные в технике лоскутного шитья, представили мастерицы Тюмени и региона.

Как рассказала директор автономной некоммерческой организации Тюменской области "Дом ремесел" Наталья Денисова, выставка уже демонтирована, но горожане могут ознакомиться с работами участников фестиваля в группе во ВКонтакте. Чтобы проголосовать за понравившуюся работу, необходимо нажать на "сердечко" под фото.

Три работы, признанные лучшими, по мнению зрителей, будут отмечены спонсором фестиваля "Стежки-дорожки" – магазином тканей и товаров для пэчворка. Итоги голосования подведут 10 апреля.

Фестиваль планировали торжественно закрыть 4 апреля, но в Тюменской области ввели режим повышенной готовности, в связи с чем все мероприятия были перенесены на другое время либо отменены. В планах у организаторов лоскутного фестиваля "Стежки-дорожки" провести в ДНК "Строитель" в конце апреля круглый стол, где наградят участников по итогам зрительского голосования, а также наметят планы.

"Мастера уже хотят начать подготовку к следующему фестивалю. Для этого нужно определиться с темой и обозначить требования к участникам, чтобы они без спешки в течение всего года отшивали свои работы", – заключила Наталья Денисова.

Инна Пахомова