Болельщики "Рубина" выбрали лучших игроков сезона

| Фото: ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Символическую пятерку игроков ХК "Рубин" в завершившемся сезоне определили болельщики, сообщает пресс-служба клуба.

После каждого матча регулярного чемпионата они голосовали за лучших игроков. В итоге все результаты суммировались, а потом определилась символическая пятерка и голкипер.

Место на последнем рубеже досталось Егору Назарову - 4 тыс. 81 балл. Дуэт обороны составили Дмитрий Лютов, 2 тыс. 316, и Александр Федотов, 2 тыс. 263. В тройку нападения вошли Денис Ячменев, 3 тыс. 398, Денис Давыдов, 3 тыс. 353, и Михаил Железнов -3 тыс. 265 баллов.