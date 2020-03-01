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Болельщики "Рубина" выбрали лучших игроков сезона

Спорт, 20:00 30 марта 2020

ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Символическую пятерку игроков ХК "Рубин" в завершившемся сезоне определили болельщики, сообщает пресс-служба клуба.

После каждого матча регулярного чемпионата они голосовали за лучших игроков. В итоге все результаты суммировались, а потом определилась символическая пятерка и голкипер.

Место на последнем рубеже досталось Егору Назарову - 4 тыс. 81 балл. Дуэт обороны составили Дмитрий Лютов, 2 тыс. 316, и Александр Федотов, 2 тыс. 263. В тройку нападения вошли Денис Ячменев, 3 тыс. 398, Денис Давыдов, 3 тыс. 353, и Михаил Железнов -3 тыс. 265 баллов.

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# ХК Рубин , хоккей

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