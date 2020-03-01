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Мост через Тобол в деревне Криволукской закроется с 1 апреля

Общество, 16:22 31 марта 2020

администрация Ялуторовского района | Фото: администрация Ялуторовского района

Мост через Тобол на автомобильной дороге Хохлово – Криволукская закрывается с 1 апреля на период весеннего паводка в связи с возможным превышением допустимого уровня воды, сообщает администрация Ялуторовского района.

Движение автобусов по маршруту № 107 Ялуторовск – Криволукская будет проходить до с. Хохлово (маршрут № 108). Также будет организовано движение автобусов до д. Криволукской в объезд (маршрут № 107К) со временем отправления в 5 часов 40 минут, в 17 часов 45 минут от Ялуторовского автовокзала и в 7 часов, в 19 часов 5 минут из д. Криволукской.

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# паводок , река Тобол

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