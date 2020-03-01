Как не превратить самоизоляцию в депрессию: советы психолога

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Четкий режим дня и организация досуга детей - главные правила комфортной самоизоляции. Так считает тюменский практикующий психолог Вероника Мухаметзянова. По ее словам, непривычный образ жизни и нехватка общения может привести к выгоранию и депрессии.

Чтобы избежать этого, нужно чаще работать над своим состоянием. Подойдут медитации, психологические практики на расслабление и осознанность.

По словам специалиста, нужно спланировать основной костяк дел: что, когда и зачем. Режим дня можно красиво оформить на бумаге и повесить дома на видное место. Если в семье есть дети, распорядок дня может быть макисмально приближен к детсадовскому.

Удаленной работой или домашними делами лучше заниматься, когда ребенок спит. Днем ему можно включить мультик на несколько минут. "Не бойтесь в чем-то отказывать детям, не все просьбы обязательно должны быть удовлетворены. Это не травмирует психику, но устанавливает границы. Если многозадачность - провал, ставьте будильники: тридцать минут я работаю - ты смотришь мультики, потом мы тридцать минут играем - я не беру в руки телефон", - советует психолог.

Вероника Мухаметзянова добавила, что к любой ситуации можно адаптироваться, главное - найти в ней смысл.

"Знаете, как бывает после болезни? Когда спадает температура, перестает что-то болеть, ты начинаешь радоваться простым вещам и в целом жизни. Болезни часто помогают "обновиться". На мой взгляд, после вынужденной изоляции и отсутствия привычных развлечений мы начнем больше ценить обычный образ жизни. Мамы обрадуются тишине дома, дети будут счастливы играть друг с другом, а мы все может начнем улыбаться на улицах. Думаю, это будет необычный и полезный опыт", - сказала она.

Напомним, что неделя с 30 марта по 5 апреля в России объявлена нерабочей. Предполагается, что такая мера снизит распространение коронавируса. В Тюменской области приостановлена работа торговых центров, ресторанов, кафе, закрыты для прогулок парки, скверы, детские и спортивные площадки. Губернатор региона Александр Моор обратился к жителям и попросил остаться всех дома в этот период.

Евгения Шевцова