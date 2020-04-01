Стартовал конкурс "Семья года"

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Региональный этап Всероссийского конкурса "Семья года" проходит в Тюменской области с 24 марта по 17 мая. Первый, муниципальный, этап продлится до 12 апреля.

Девиз конкурса этого года - "Моя семья - моя Россия". Всего предусмотрено пять номинаций: "Многодетная семья", "Молодая семья", "Сельская семья", "Золотая семья", "Семья - хранитель традиций". Цель конкурса - повысить престиж семейного образа жизни, обратить внимание на его ценность и ответственное родительство.

Конкурсные материалы принимают дистанционно: semya-goda2020@mail.ru, тел. 8(3452) 20-88-58. Подробнее о конкурсе можно узнать здесь.