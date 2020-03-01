УФНС Тюменской области временно не будет принимать заявителей с детьми и людей из группы риска и после 3 апреля

| Фото: nalog.ru | Фото: nalog.ru

Приемы граждан приостанавливают налоговые органы Тюменской области. С 3 апреля прием будет осуществляться исключительно по предварительной регистрации через сервис "Онлайн-запись на прием в налоговый орган", сообщает региональное управление ФНС России.

Заявители с детьми, а также граждане старше 65 лет, предварительно записавшиеся на прием в инспекцию через сервис онлайн, обслуживаться не будут, отметили в ведомстве.

Кроме того, с 30 марта по 3 апреля прием всей корреспонденции, в том числе налоговой и бухгалтерской отчетности, поступившей в инспекцию на бумажном носителе лично от налогоплательщиков, ведется исключительно через боксы. Документы должны быть упакованы в конверты с указанием контактного телефона для дистанционного решения возможных вопросов.

Ответы на большинство из них можно получить, воспользовавшись электронными сервисами сайта ФНС России либо обратившись по бесплатному телефону Единого контакт-центра ведомства 8 (800) 222-22-22.