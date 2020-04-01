Тобольских медиков поблагодарили за вклад в сохранение редких видов журавлей

| фото пресс-службы областной больницы №3 | фото пресс-службы областной больницы №3

Тобольские медики помогают Окскому государственному природному биосферному заповеднику восстанавливать популяцию стерхов – редчайшего журавля, который гнездится только в России. 1 апреля, в Международный день птиц, рязанские орнитологи письменно поблагодарили сибиряков за финансовую поддержку. В письме биологи Окского заповедника подчеркнули значимость участия работников тобольской больницы в сохранении природного наследия, сообщает пресс-служба областной больницы № 3.

На сохранение редкого вида птиц направлены деньги, вырученные за вторсырье. Вот уже полгода областная больница № 3 реализует экологический проект "Здоровый человек в здоровой среде". Сотрудники медицинского учреждения сдают на вторичную переработку макулатуру: бумагу, картон, изделия из пластика и полиэтилена. Если за первый месяц экопроекта на переработку было отправлено около 400 кг вторсырья, то в марте – уже 1,5 тонны.

Увеличению объема способствует рост количества участников акции. Недавно к ней присоединились работники тобольского центра переливания крови. Сотрудники даже стали приносить пакеты с пластиком и макулатурой из дома – это удобнее, чем везти их в пункт приема, поскольку на территории больницы есть специальные емкости для сбора вторсырья.

"Забота о природе – дело каждого из нас. Здоровая среда не образуется сама по себе, а начинается с каждого конкретного человека. Мы, сотрудники больницы, печемся о здоровье тоболяков, а значит, должны думать и о сохранении экологии нашего края. Личным примером показываем, как пластик из губительного мусора можно превратить в полезное вторсырье. Этим мы стараемся приобщить жителей к ответственному отношению к природе и к созданию здоровой среды в нашем городе", - рассказала руководитель экологического проекта, медицинский психолог областной больницы № 3 Динара Гумерова.

| фото пресс-службы областной больницы №3 | фото пресс-службы областной больницы №3

Отметим, стерхи – один из 15 видов журавлей, живущих на нашей планете, и в природе у них почти нет естественных врагов. Под угрозу существование белоснежных птиц поставили любители охоты: ко второй половине XX века в Якутии популяция стерхов сократилась до нескольких сотен, а на севере Восточной Сибири их осталось не более 20 особей. С начала 1990-х годов Окский питомник вернул в природу больше сотни выращенных птиц.