Тюменцы могут показать, чем заняты дома, и выиграть пиццу

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике во ВКонтакте | Фото: департамент по спорту и молодежной политике во ВКонтакте

Акцию #Тюменьдомашняя запускает департамент по спорту и молодежной политике администрации города совместно с "Додо Пицца. Тюмень". Жители областной столицы могут рассказать о том, чем занимаются дома, и получить за это пиццу.

Конкурс в группе департамента по спорту и молодежной политике во ВКонтакте. Сюда горожане должны загрузить фото или видео своих домашних занятий, увлечений, развлечений. Это могут быть как индивидуальные, так и семейные спортивные тренировки, разминки, зарядки, музыкальные занятия, чтение, игры с детьми, настольные игры, кулинарные изыски и так далее.

Материалы можно добавлять в группу до 20 апреля. Победителей определят по количеству лайков. За первое место предусмотрены три большие пиццы, за второе – две большие пиццы, за третье – одна большая пицца.

Помимо этого авторы наиболее интересных и полезных увлечений станут героями новостной повестки городского департамента по спорту и молодежной политике.

Возраст участников не ограничен.