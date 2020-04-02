В Тюменской области создают противопожарные полосы

| Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области | Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области

Защитные противопожарные полосы создают на землях лесного фонда в Тюменской области, сообщает региональный департамент лесного комплекса.

Работы осуществляют сотрудники Тюменской базы наземной и авиационной охраны лесов по утвержденному плану, под строгим контролем, с соблюдением пожарной безопасности.

"Создание заградительных полос методом выжигания производится только тогда, когда нет иного способа защитить от огня лес, населенные пункты, хозяйственные постройки, например, из-за особенностей рельефа местности невозможно сделать минерализованную полосу", – рассказали в департаменте.

Работы проводят в местах, ограниченных естественными или искусственными препятствиями для распространения огня – охранными линиями: минерализованными полосами, дорогами, автомобильными трассами и под контролем служб пожаротушения.

Профилактические контролируемые противопожарные выжигания проводят на не покрытых лесом участках лесного фонда с травяным покровом: вдоль автомобильных и железных дорог, а при необходимости и вокруг населенных пунктов, сельскохозяйственных угодий, вдоль малолесных границ лесхозов, лесничеств, кварталов, лесных культур, рек, озер, водохранилищ, на полянах, полях, прогалинах и лугах.

Работы проводят весной – с момента схода снежного покрова до наступления пожароопасного сезона и повышения уровня пожарной опасности в лесах.

После даты установления пожароопасного сезона в лесах Тюменской области проведение профилактических выжиганий будет прекращено.

"Каждую весну над полями возникают столбы дыма – жгут сухую траву. Многие жители населенных пунктов думают, что, поджигая траву, делают полезную работу, помогая природе "обновиться", что сами "контролируют" свои палы при помощи подручных средств, но это ошибка. Не следует путать создание заградительных полос посредством контролируемого выжигания, которое проводят специалисты, и неконтролируемые палы, создающие угрозу населенным пунктам, объектам инфраструктуры, лесам. Самостоятельные выжигания травы незаконны и опасны. Из-за них огонь часто переходит на земли лесного фонда, так возникают другие виды пожаров", – рассказал начальник отдела мониторинга, охраны и защиты лесов департамента лесного комплекса Тюменской области Олег Турнаев.