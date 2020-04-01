Мошенник похитил у пожилой тюменки двести тысяч рублей
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Более 200 тыс. рублей лишилась тюменская пенсионерка, поверившая телефонному мошеннику. Позвонивший представился сотрудником службы безопасности одного из банков, сообщает городское УМВД.
Лжесотрудник убедил пожилую тюменку в том, что с ее счета неизвестные пытаются снять деньги. Для защиты сбережений злоумышленник предложил пенсионерке сообщить ему банковские реквизиты. Она выполнила его просьбу и вскоре обнаружила списание более 200 тыс. рублей со своего банковского счета.
Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.