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Мошенник похитил у пожилой тюменки двести тысяч рублей

Происшествия, 17:59 01 апреля 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 200 тыс. рублей лишилась тюменская пенсионерка, поверившая телефонному мошеннику. Позвонивший представился сотрудником службы безопасности одного из банков, сообщает городское УМВД.

Лжесотрудник убедил пожилую тюменку в том, что с ее счета неизвестные пытаются снять деньги. Для защиты сбережений злоумышленник предложил пенсионерке сообщить ему банковские реквизиты. Она выполнила его просьбу и вскоре обнаружила списание более 200 тыс. рублей со своего банковского счета.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

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# кража , мошенники , уголовное дело

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