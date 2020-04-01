  • 1 апреля 20201.04.2020среда
  • USD77,7325
    EUR85,7389
  • В Тюмени 6..8 С 5 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Весенний призыв в армию начался в России

Общество, 13:31 01 апреля 2020

mil.ru | Фото: mil.ru

Около 135 тыс. человек пополнят Вооруженные силы России. Призывая кампания стартовала 1 апреля и продлится по 15 июля, однако в связи с распространением коронавируса новобранцы отправятся к местам службы не раньше 20 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

При этом вводится ряд ограничений. Так, перед отправкой всех будут тестировать на коронавирус, а по прибытии в части новобранцам предстоит двухнедельный карантин.

"Призывные и сборные пункты обеспечены бесконтактными термометрами, бактерицидными облучателями, тест-системами, медицинскими масками, дезинфицирующими средствами. Организовано раздельное посещение военных комиссариатов с использованием запасных выходов", — рассказал начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС генерал-полковник Евгений Бурдинский.

Также во избежание массового скопления людей изменен регламент работы комиссариатов. На входах развернуты медицинские посты. Тех, у кого по результатам термометрии будут выявлены повышенная температура тела и признаки острой респираторной вирусной инфекции, в здание не пустят.

Генерал отметил, что сейчас в Вооруженных силах не зарегистрировано ни одного случая COVID-19, и подчеркнул, что в министерстве принимают все необходимые меры для исключения заноса инфекции и ее распространения среди личного состава состава.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# весенний призыв , коронавирус , призыв

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:40 01.04.2020Ремонт мемориалов в Уватском районе завершат ко Дню Победы
14:30 01.04.2020Транспортный поток на дорогах Тюменской области снизился
14:21 01.04.2020В Югре и на Ямале для всех введен режим обязательной самоизоляции
14:11 01.04.2020Волонтеры доставляют викуловчанам продукты и лекарства