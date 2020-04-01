Весенний призыв в армию начался в России

| Фото: mil.ru | Фото: mil.ru

Около 135 тыс. человек пополнят Вооруженные силы России. Призывая кампания стартовала 1 апреля и продлится по 15 июля, однако в связи с распространением коронавируса новобранцы отправятся к местам службы не раньше 20 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

При этом вводится ряд ограничений. Так, перед отправкой всех будут тестировать на коронавирус, а по прибытии в части новобранцам предстоит двухнедельный карантин.

"Призывные и сборные пункты обеспечены бесконтактными термометрами, бактерицидными облучателями, тест-системами, медицинскими масками, дезинфицирующими средствами. Организовано раздельное посещение военных комиссариатов с использованием запасных выходов", — рассказал начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС генерал-полковник Евгений Бурдинский.

Также во избежание массового скопления людей изменен регламент работы комиссариатов. На входах развернуты медицинские посты. Тех, у кого по результатам термометрии будут выявлены повышенная температура тела и признаки острой респираторной вирусной инфекции, в здание не пустят.

Генерал отметил, что сейчас в Вооруженных силах не зарегистрировано ни одного случая COVID-19, и подчеркнул, что в министерстве принимают все необходимые меры для исключения заноса инфекции и ее распространения среди личного состава состава.