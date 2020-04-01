Тюменцев приглашают на лекцию "Привычка говорить правильно и красиво"
| Фото: мультицентр "Контора пароходства"
Онлайн-лекция "Привычка говорить правильно и красиво" стартует 1 апреля в 19 часов, сообщает мультицентр "Контора пароходства".
"Вместе с режиссером и руководителем молодежного театра "МАЙ", педагогом по сценической речи и актерскому мастерству Марией Будыкиной будем тренировать привычку говорить правильно и красиво", – анонсируют встречу организаторы.
Участники обсудят три основных момента: словарный запас и слова-паразиты; дикция/артикуляция и речевой этикет.
Трансляция пройдет в сообществе мультицентра во ВКонтакте.