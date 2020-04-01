В Тюменскую область прилетели скворцы, зяблики, грачи

| Фото: с личной страницы Марии Ивановой во ВКонтакте | Фото: с личной страницы Марии Ивановой во ВКонтакте

Скворцы, зеленушки, зяблики, клинтухи, грачи прилетели в Тюменскую область. Об этом на своей странице во ВКонтакте написала ученый-орнитолог, преподаватель Института биологии Тюменского госуниверситета Мария Иванова.

1 апреля отмечается Международный день птиц.

"Начало весны у многих ассоциируется с возвращением перелетных птиц. Их песни и радостное щебетание создают действительно теплое настроение. К этому событию приурочен праздник – Международный день птиц, который отмечается в нашей стране 1 апреля. Желаю всем удивительных и незабываемых встреч с пернатыми"! - сказала орнитолог.

Первые птицы-мигранты, прилетевшие в Тюменскую область, были замечены в начале марта.

Внести свою лепту в сбор информации о появлении первых перелетных птиц на территории тюменского края может каждый, для этого нужно принять участие в экологической акции "Весна идет!". Подробности проведения акции здесь.

Анжела Лебедева