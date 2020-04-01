Индексация социальных пенсий, переводы без комиссии - законы, вступившие в силу с 1 апреля

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Индексация социальных пенсий, нулевые тарифы на услуги ЦБ в сервисе быстрых платежей, досудебные споры о страховании - эти и другие нововведения вступили в силу с 1 апреля, сообщает пресс-служба Государственной думы РФ.

Индексация социальных пенсий

Социальные пенсии с 1 апреля будут проиндексированы на 6,1 %. Также вырастут пенсии участников ВОВ, граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", инвалидов и детей, потерявших кормильца.

Переводы без комиссии

С 1 апреля до 1 июля 2022 года вводятся нулевые тарифы на услуги Банка России в сервисе быстрых платежей при переводах между физлицами. Система быстрых платежей — это сервис ЦБ РФ, позволяющий физлицам совершать мгновенные переводы по номеру мобильного телефона в любой банк — участник СБП.

Досудебные споры о страховании

Вводится с 1 апреля досудебный порядок рассмотрения споров по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. Прежде чем оспорить назначение обеспечения по страхованию в суде, нужно будет сначала подать жалобу, адресованную руководству страховой компании.

Ипотека станет доступнее

Снижаются надбавки к коэффициентам риска по ипотеке, которая будет выдаваться гражданам с 1 апреля. Это обеспечит доступность ипотечного кредитования. Налоговая сообщит о задолженности по СМС. Налоговые органы смогут информировать налогоплательщиков о наличии недоимки и задолженности по пеням, штрафам, процентам с помощью СМС-сообщений или электронной почты не чаще одного раза в квартал. Для этого у них должно быть согласие гражданина в письменной форме.

Безопасность на аттракционах

С 9 апреля аттракционы, даже передвижные, будут регистрировать в органах гостехнадзора по месту установки. На каждом аттракционе при входе должны разместить государственный регистрационный знак.

Маткапитал без заявления

С 15 апреля после рождения ребенка маткапитал оформляется автоматически. Обращение за самим сертификатом теперь не требуется. Сведения о праве на выплаты поступают в ПФР из госреестра записей актов гражданского состояния. Для усыновителей порядок остается прежним.

Иностранные платежные системы

До 28 апреля 2020 года банки должны прекратить прием электронных средств платежа (банковских карт и электронных кошельков) иностранных поставщиков платежных услуг в случае, если они не приведут свою деятельность к установленным законом требованиям.

Детский отдых

30 апреля истекает срок, за который организации отдыха детей и их оздоровления должны представить сведения, необходимые для включения их в специальный реестр. Данный документ будет публиковаться на сайте регионального правительства, что позволит семьям выбрать правильно организованный отдых ребенка.