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Тюменские блогеры запустили в соцсетях марафон для школьников

Общество, 15:43 02 апреля 2020

медиацентр молодежной политики Тюменской области | Фото: медиацентр молодежной политики Тюменской области

Более 50 школьников приняли участие в онлайн-марафоне #лучшедома72 в первый день, сообщает медиацентр молодежной политики Тюменской области.

Тюменские блогеры Игорь Макс и Петр Куликов по очереди дают задания в своих аккаунтах в Instagram. Школьникам нужно их выполнить и опубликовать результаты в своих социальных сетях с хэштэгом марафона. Участие бесплатное. Самые активные получат призы: наушники AirPods, годовую подписку на Яндекс Плюс и др.

Чтобы присоединиться к марафону, нужно вступить в чат в WhatsApp. В нем ежедневно будут публиковаться задания трех видов сложности. Участник сам выбирает категорию по силам: например, придумать подпись к фотографиям и составить план отдыха на лето или снять стилизованную под клип пародию на родителей и сделать кулинарный видеоблог. Можно выполнить несколько заданий из разных категорий за день. А после блогеры и эксперт Светлана Захарова оценят работы по 10-балльной шкале. Чем больше челленджей опубликовано, тем больше очков получит участник.

Помимо этого будут публиковаться информационные посты, которые помогут креативно выполнить задание или просто интересно провести время: подборки занятий, списки фильмов, музыкальные плейлисты, статьи. Также в чате будут ответвления на группы по интересам, в которых школьники смогут общаться и заводить новых друзей во время режима самоизоляции.

Задания будут публиковаться до 11 апреля. А 12 апреля в Instagram подведут итоги: трое участников, которые набрали больше всего баллов получат ценные призы.

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# блогеры , школьники

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