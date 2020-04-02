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Девятнадцать фильмов участвуют в фестивале "Дубль Дв@"

Общество, 19:41 02 апреля 2020

"Музейный комплекс им. И. Я. Словцова" во "ВКонтакте" (архив) | Фото: "Музейный комплекс им. И. Я. Словцова" во "ВКонтакте" (архив)

Девять полнометражных и десять короткометражных игровых фильмов последних лет участвуют в одиннадцатом фестивале "Дубль Дв@", который открылся 2 апреля. Главная его задача – дать возможность встретиться лучшим российским фильмам последних лет и всем желающим их посмотреть, сообщает "Российская газета".

Фестиваль проходит в интернет-формате. По мнению организаторов, это не только существенно расширяет его "кинозал", но и дает возможность незамедлительно получить обратную связь между зрителями и создателями картин. Первые пишут рецензии, публикуют их на форуме фестиваля, вторые в любой момент могут вступить с ними в прямой диалог. Авторы лучших рецензий, опубликованных на сайте фестиваля, получат памятные подарки.

Работают два профессиональных жюри, они присудят призы за лучший полнометражный фильм, лучший короткометражный фильм, лучшую режиссерскую и актерскую работы. Третья судейская коллегия – зрители, которые голосованием в интернете выберут лауреата приза зрительских симпатий. Кроме того, в этом году снова отдельным конкурсом объявлен "Театральный антракт". Зрители всего мира смогут увидеть избранные музыкальные спектакли и отдать свой голос за лучшие из них.

Жюри конкурса короткометражных фильмов составят студенты ВГИК им. Герасимова.

Лауреатом почетного приза "За выдающийся вклад в киноискусство" в этом году стала Народная артистка СССР (1981), лауреат Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых (1970) Людмила Чурсина.

Фильмы и спектакли фестиваля будут доступны на сайте бесплатно в любой точке планеты, каждый в течение 24 часов. После объявления лауреатов пройдет дополнительный премиальный показ фильмов, получивших призы.

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# кино , кинофестиваль

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