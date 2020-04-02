Сургутянин лишился денег при покупке медицинских масок через интернет

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Житель Сургута, решивший купить медицинские маски через интернет, лишился 15 тыс. рублей, сообщает управление МВД России по Югре.

30-летний мужчина на сайте увидел информацию о продаже медицинских масок. Он связался по указанному номеру телефона с продавцом через мессенджер. Злоумышленник поставил условия полной стоимости оплаты товара. Потерпевший перевел 15 тыс. рублей.

Мужчина пытался далее общаться с продавцом, но ответа так и не последовало.

Возбуждено уголовное дело.

Это уже не первый случай в Сургуте, когда злоумышленники, воспользовавшись сложившейся ситуацией, обманывают граждан.