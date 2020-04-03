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Образовательный центр "Сириус" проведет конкурс среди юных музыкантов

Общество, 08:24 03 апреля 2020

Тюменское музейно-просветительское объединение во ВКонтакте | Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение во ВКонтакте

Молодых музыкантов в возрасте от 11 до 17 лет приглашают принять участие в конкурсном отборе на образовательные программы, которые пройдут в июне и июле в Образовательном центре "Сириус", сообщают организаторы.

В июньскую пройдет конкурс по программам: фортепиано, скрипка, флейта, труба, саксофон. Регистрация до 6 апреля 2020 по ссылке.

Июльская программа: фортепиано, скрипка, виолончель, флейта, тромбон/туба. Регистрация до 1 мая 2020 по ссылке.

Образовательные программы разработаны при экспертной поддержке Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского. Мастер-классы проводят преподаватели из высших музыкальных учебных заведений страны.

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# конкурс , музыканты , образовательный центр Сириус , одаренные дети

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