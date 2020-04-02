Синоптики предупреждают жителей юга Тюменской области о непогоде

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Осадки в виде мокрого снега и дождя, ветер порывами до 18 метров в секунду ожидаются на юге Тюменской области 3 апреля, сообщает Тюменский гидрометцентр.

Осадки прогнозируются ночью, ветер юго-западный 7-12 метров в секунду, ночью в отдельных районах порывы до 18 метров. Температура ночью -3, - 8, днем +3, +8.

В связи с ожидаемыми погодными метеоусловиями, как заметили спасатели, увеличивается риск аварий на системах электроснабжения, возможны падение слабо закрепленных конструкций, срыв кровли со зданий и сооружений, дорожно-транспортные происшествия.

Возможна задержка или отмена автобусов внутреннего, междугороднего и международного сообщений, а также задержки вылетов и прилетов самолетов.