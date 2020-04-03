Тюменский врач-инфекционист призывает не заниматься самолечением коронавируса

| Фото: департамента здравоохранения Тюменской области | Фото: департамента здравоохранения Тюменской области

В социальных сетях распространяются рецепты народных средств от новой болезни — коронавируса. Наиболее популярные мифы и советы из соцсетей и мессенджеров прокомментировал врач-инфекционист Тюменского многопрофильного консультативно-диагностического центра Денис Селезнев.

Так, водка и другие крепкие спиртные напитки очень часто рекомендуются пользователями популярных соцсетей как защита от коронавируса.

"В реальности чрезмерное употребление алкоголя не только не способно "продезинфицировать" организм, но и повышает вероятность заболевания за счет угнетения иммунной системы. ВОЗ рекомендует воздержаться от распития крепких спиртных напитков и наладить максимально здоровый образ жизни", - советует врач.

Чеснок, лук и имбирь в больших количествах обладают природными бактерицидными свойствами и в умеренной дозе могут быть полезны. Но защитить полностью от COVID-19 они не способны, предупреждает Денис Селезнев: "Разве что резкий запах после поедания лука и чеснока, будет автоматически способствовать соблюдению рекомендованной полутораметровой дистанции между людьми. А злоупотребление острыми пряностями может навредить желудочно-кишечному тракту".

Чудесные свойства в борьбе с коронавирусом приписывают также обычной пищевой соде. Якобы ее раствор замедлит действие инфекции и поможет выиграть время в лечении.

"Использовать кулинарный порошок в качестве лекарства категорически не рекомендуется, такое лечение может привести к ухудшению здоровья. Даже однократный прием содового раствора может повредить слизистую желудка и вызвать химический ожог", - отмечает врач.

Еще один метод из соцсетей - коронавирус способна "вычистить" двуокись хлора. Некоторые псевдолекари даже не боятся давать конкретные рекомендации по дозировке и способах применения едкого химиката.

"Диоксид хлора – это дезинфицирующее и отбеливающее средство в текстильной и бумажной промышленности, в быту он используется для обеззараживания воды в бассейнах. Прием внутрь этого вещества даже в небольших дозах может вызвать интоксикацию с тошнотой, рвотой, диареей. В случае тяжелого отравления может случиться сильное обезвоживание, понижение кровяного давления и расстройство сознания. Это может быть смертельно опасно для детей и пожилых людей. Максимум для чего годится диоксид хлора дома – это обработка поверхностей во время влажной уборки с целью дезинфекции, а не для приема внутрь", - говорит инфекционист.

Пользователи соцсетей рекомендуют друг другу в качестве защиты от новой вирусной инфекции заблаговременный прием иммуномодуляторов и антибиотиков.

"Принимать сильнодействующие лекарства, в том числе антибиотики, "на всякий случай" категорически не рекомендуется. Это создает сильную нагрузку на печень и грозит формированием устойчивых штаммов и снижением резистентности. Может случиться так, что когда больному действительно потребуется помощь – препараты окажутся бессильны", - считает медик.

Кроме того, в соцсетях появилась методика самодиагностики на заболевание коронавирусом: якобы если после десятисекундной задержки дыхания не появится кашель, недомогание или состояние стресса, то человек здоров.

По мнению Дениса Селезнева, если бы все было так просто, то не требовались бы рентгенаппараты, компьютерные и магнитные томографы: "Самым правильным решением при возникновении проблем со здоровьем будет звонок в свою поликлинику, либо на станцию скорой помощи".