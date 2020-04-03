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Водоканал поставляет услуги тюменцам в полном объеме

Общество, 19:00 03 апреля 2020

Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

"Росводоканал Тюмень" продолжает обеспечивать потребителей коммунальными услугами в штатном режиме, сообщает пресс-служба предприятия.

По словам директора по производству "Росводоканал Тюмень" Виталия Гурского, плановые работы на сетях, связанные с отключением водоснабжения, приостановили, временное ограничение подачи воды возможно лишь при ликвидации нештатных ситуаций.

"Если при проведении аварийно-восстановительных мероприятий потребуется локально ограничить водоснабжение, то мы мобилизуем все силы, чтобы устранить повреждение в кратчайшие сроки. Будут продолжены работы на тех участках сетей, где ранее было ограничено движение автотранспорта и они не связаны с отключением услуг населению", - рассказал он.

Несмотря на то, что большая часть горожан находится дома, подача воды в город не увеличилась. Два водозабора суммарно вырабатывают около 170 тыс. кубометров воды в сутки. При этом сместилось время максимального водоразбора. Если обычно в будни Тюмень "просыпалась" в семь часов утра, то в дни самоизоляции - в девять.

Большинство сотрудников коллектива "Росводоканал Тюмень" продолжает работать в штатном режиме. На удаленную работу переведена лишь часть сотрудников офиса. Центр обслуживания клиентов с 23 марта работает дистанционно. Получить всю необходимую информацию можно по телефону 54-09-40 или на сайте компании. Там же можно произвести оплату за услуги водоснабжения и водоотведения.

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# водоснабжение , Росводоканал Тюмень

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