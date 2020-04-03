  • 3 апреля 20203.04.2020пятница
  • USD77,7325
    EUR85,7389
  • В Тюмени 0..-2 С 3 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тобольске распилили ледовую переправу через Иртыш

Общество, 18:42 03 апреля 2020

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Ледовую переправу через р. Иртыш распилили в Тобольске, сообщает МЧС России по Тюменской области.

Принудительная распиловка была проведена во избежание ледовых заторов в районе железнодорожного моста, а также на перекатах реки.

Из наблюдений прошлых лет первые подвижки льда на реке начинаются на уровне 2-2,5 метров. Для реагирования в случае начала ледохода на переправе будет дежурить судно на воздушной подушке.

На территории Тобольского и Ярковского районов на данный момент закрыты все ледовые переправы. 1 апреля в Вагайском районе, возле д. Экстезерье, на 790 километре реки Иртыш закрыта ледовая переправа.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ледовая переправа , Тобольск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:40 03.04.2020В Голышмановском городском округе планово сжигают сухую траву
19:14 03.04.2020Клиенты ВТБ смогут получить бесплатную онлайн-консультацию по коронавирусу
19:00 03.04.2020Водоканал поставляет услуги тюменцам в полном объеме
18:42 03.04.2020Тюменские госслужащие перечислили дневной заработок на счет "Благодарение Победителям"