В Тобольске распилили ледовую переправу через Иртыш

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Ледовую переправу через р. Иртыш распилили в Тобольске, сообщает МЧС России по Тюменской области.

Принудительная распиловка была проведена во избежание ледовых заторов в районе железнодорожного моста, а также на перекатах реки.

Из наблюдений прошлых лет первые подвижки льда на реке начинаются на уровне 2-2,5 метров. Для реагирования в случае начала ледохода на переправе будет дежурить судно на воздушной подушке.

На территории Тобольского и Ярковского районов на данный момент закрыты все ледовые переправы. 1 апреля в Вагайском районе, возле д. Экстезерье, на 790 километре реки Иртыш закрыта ледовая переправа.