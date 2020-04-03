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Тюменские госслужащие перечислили дневной заработок на счет "Благодарение Победителям"

Общество, 18:42 03 апреля 2020

admtyumen.ru

Государственные служащие Тюменской области приняли решение направить однодневный заработок на областной благотворительный счет "Благодарение Победителям".

Деньги пойдут на приобретение новых холодильников, стиральных машин, электрических плит и другой бытовой техники и мебели для ветеранов. Также деньги со счета направляются на ремонт жилья и другие нужды ветеранов Великой Отечественной войны.

В канун 75-й годовщины Победы все жители Тюменской области могут пополнить благотворительный счет "Благодарение Победителям".

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# Великая Отечественная война

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