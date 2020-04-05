Проект "Шанс.ПрофGames" стартует в Тюмени

| Фото: мультицентр «Моя территория» | Фото: мультицентр «Моя территория»

Онлайн-исследование популярных профессий "Шанс.ПрофGames" запустила команда социального проекта Шанс в Тюмени. Оно поможет выявить профессиональные предпочтения школьников и составить ТОП-5 популярных профессий, которые лягут в основу новой волны проекта "Шанс.ПрофВох", сообщает мультицентр "Моя территория".

Принять участие в проекте могут и тюменские школьники. Ребятам предлагают рассказать о том, какие профессии им интересны, чем бы они хотели заниматься и кем видят себя в будущем.

Для этого необходимо ответить на вопросы по ссылке.