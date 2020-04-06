Ишимская пенсионерка перевела мошенникам крупную сумму денег

| Фото: duma.gov.ru | Фото: duma.gov.ru

Более 130 тыс. рублей перевела мошенникам пенсионерка из Ишима, сообщает УМВД России по Тюменской области.

71-летней женщине позвонил неизвестный, который представился сотрудником прокуратуры. Он сообщил, что пенсионерке полагаются компенсационные выплаты в размере 580 тыс. рублей за ранее приобретенные БАДы. Для получения выплаты неизвестный предложил потерпевшей написать заявление и оплатить регистрационный сбор. Женщина перевела на указанный злоумышленниками счет 29 тыс. рублей.

Спустя некоторое время потерпевшей сообщили, что все документы готовы. Для получения компенсации необходимо оплатить услуги курьера. Потерпевшая перевела на указанный банковский счет более 116 тыс. рублей. После чего злоумышленники перестали выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело.