  • 6 апреля 20206.04.2020понедельник
  • USD77,7325
    EUR85,7389
  • В Тюмени 0..-2 С 6 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Ишимская пенсионерка перевела мошенникам крупную сумму денег

Происшествия, 19:20 06 апреля 2020

duma.gov.ru | Фото: duma.gov.ru

Более 130 тыс. рублей перевела мошенникам пенсионерка из Ишима, сообщает УМВД России по Тюменской области.

71-летней женщине позвонил неизвестный, который представился сотрудником прокуратуры. Он сообщил, что пенсионерке полагаются компенсационные выплаты в размере 580 тыс. рублей за ранее приобретенные БАДы. Для получения выплаты неизвестный предложил потерпевшей написать заявление и оплатить регистрационный сбор. Женщина перевела на указанный злоумышленниками счет 29 тыс. рублей.

Спустя некоторое время потерпевшей сообщили, что все документы готовы. Для получения компенсации необходимо оплатить услуги курьера. Потерпевшая перевела на указанный банковский счет более 116 тыс. рублей. После чего злоумышленники перестали выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# мошенничество , пенсионерка

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:20 06.04.2020Ишимская пенсионерка перевела мошенникам крупную сумму денег
18:33 06.04.2020Мошенник обманул селянина на шестьдесят тысяч рублей
15:11 06.04.2020Более пятидесяти нетрезвых водителей задержали в Тюменской области в выходные дни
14:18 06.04.2020Трое человек пострадали в ДТП в Ялуторовске